Belinda Bencic è a un passo dalle Finals

MOSCA (Russia) - Belinda Bencic (Wta 10) è vicinissima alle Finals di fine anno - che avranno luogo a Shenzhen dal 27 ottobre al 3 novembre - grazie al successo maturato nei quarti di finale a Mosca.

L'elvetica - per poter disputare per la prima volta in carriera il prestigioso torneo - dovrà vincere ancora un incontro e qualificarsi dunque - in terra russa - per la finale. Per la cronaca la 22enne ha liquidato la belga Kirsten Flipkens (Wta 120) con il punteggio di 7-6(10/8), 6-1.

Al penultimo atto la Bencic se la vedrà con la francese Kristina Mladenovic (Wta 45).

keystone-sda.ch/STF (YURI KOCHETKOV)