Interclub LNB: terzo posto finale per il Team Ticino

LUGANO - Si è chiuso con un ulteriore exploit il campionato Interclub di LNB per la squadra del TC Lugano 1903-Team Ticino. La compagine ticinese ha infatti superato sabato con il punteggio di 6-3 sui campi di Pregassona il Seeblick Zurigo, capolista della graduatoria. Peccato che contemporaneamente il Winterthur abbia strapazzato per 9-0 il Ginevra, conquistando così per un solo punto la vetta della classifica e il primato nel girone.

Prima delle tre vittorie in doppio, successi in singolare per Rémy Bertola, Luca Margaroli e Nicolás Parizzia, mentre l’unico rinforzo straniero Lorenzo Frigerio nulla ha potuto contro Robin Roshardt, decimo tennista svizzero in assoluto.

Il terzo posto finale con 30 punti fotografa un campionato giocato ad alto livello e la conferma dell’ottima collaborazione tra il TC Lugano 1903 e l’Associazione Ticinese Regionale Tennis (ArTT). Una sinergia che sarà certamente realtà anche nel 2020 e che potrà regalare ulteriori soddisfazioni, magari con il sogno della promozione in LNA.