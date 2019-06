«Su dieci scontri con Federer, Nadal ne avrebbe vinti... dieci»

PARIGI (Francia) – Il nuovo re del Roland Garros? Sarà uguale a quello vecchio, secondo Guga Kuerten. Il 42enne ex tennista brasiliano, in trionfo a Parigi nel 1997, 2000 e 2001, ha applaudito Rafa Nadal, dominatore del torneo, padrone contro Roger Federer e favorito numero uno nella finale contro Dominic Thiem.

«Contro Federer, Nadal ha fatto una partita incredibile, lo ha dominato – ha ammesso il brasiliano - Credo che se si fossero incontrati altre dieci volte al Roland Garros, Rafa avrebbe vinto... dieci volte. Non ci rendiamo conto di quel che è accaduto, soprattutto perché abbiamo l'impressione che per Rafa sia una routine. Contro Thiem lo spagnolo non avrà vita facile: l'austriaco è in forma ed è molto cresciuto. Penso comunque che la vittoria non gli sfuggirà».

KEYSTONE/AP (Christophe Ena)