Mendrisio e i passi verso il futuro dell'energia

MENDRISIO - Le Aziende Industriali di Mendrisio (AIM) festeggiano quest’anno un traguardo storico: 100 anni di vita! Certo, nel 1921 ben poche persone avrebbero immaginato il successo che ha invece ottenuto l’azienda comunale della città, passando da una piccola azienda che iniziava a fornire elettricità, a un gruppo che ormai si occupa di ben altri vettori energetici, tutti ben conosciuti. Le AIM stanno tuttavia affrontando il presente con un piglio giovanile e proattivo. Ben consce che dal 2030 il gas cesserà di essere un vettore primario sul quale proseguire la fase di sviluppo, le AIM hanno già ben chiaro che il teleriscaldamento diventerà un nuovo obiettivo di primaria importanza. In sintonia con le necessità del Cantone, che sul territorio cittadino è proprietario di diversi stabili, possiamo immaginare un piano di sviluppo concreto e tutto sommato abbastanza rapido. Questo passo naturalmente richiederà una condivisione con il Legislativo cittadino, ma il fatto di aver un partner così ben disposto lascia pochi dubbi sulla giusta strada da intraprendere. Parlando di partner, la stessa cosa è destinata a concretizzarsi con gli sviluppi sul piano dell’energia elettrica, in particolare per la distribuzione all’utenza; sappiamo che in teoria dal 2025 è prevista la completa liberalizzazione del mercato, dove il cliente finale potrà decidere dove e come impostare l’approvvigionamento. In questo caso, un chiaro segnale dovrà essere dato dalle tre aziende del territorio verso le AIL, in cerca di un sistema comune di acquisto e rivendita di energia elettrica che ottimizzi il rapporto fra volumi e massa di clienti. Esistono già oggi piattaforme elettroniche che lavorano su questo piano e possiamo esser certi che le AIM saranno pronte, con le altre due aziende, a porre l’attenzione sui criteri per rafforzare ulteriormente la loro attuale situazione.