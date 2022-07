Lugano sostenibile: ma quanto realmente? Lettera aperta alla Città di Lugano

Ecco la creazione del Santuario delle Api, un’iniziativa a scopo sia inserzionistico che didattico che stiamo sviluppando a riqualifica delle zone discoste del territorio luganese. Non diciamo nulla di nuovo sottolineando l’importanza vitale delle api per l’intero ecosistema terrestre, il loro ruolo chiave non solo per l’impollinazione dei fiori selvatici, ma anche dei terreni agricoli; tuttavia è proprio a causa dell’intervento umano – dall’urbanizzazione all’utilizzo di pesticidi e sostanze chimiche – che le api sono oggi in grandissimo pericolo e una mancata azione repentina potrebbe,

in un futuro non così lontano, dimostrarsi fatale.