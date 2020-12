PAV: è ora di cambiare marcia!

L’iter del Progetto Alto Vedeggio, che prevede la parziale copertura dell’Autostrada fra Rivera e Sigirino, permettendo di recuperare molti ettari di territorio con l’utilizzo di materiale inerte (territorio poi destinato all’agricoltura e allo svago), va purtroppo avanti al rallentatore. Occorre davvero cambiare marcia, affinché sia integrato il più presto possibile nel Piano Direttore

Cantonale.

Dopo il brillantissimo esito della consultazione popolare organizzata nei comuni di Monteceneri e Mezzovico-Vira (tra l’altro il comune di Monteceneri non ha mai comunicato ufficialmente il risultato ai suoi cittadini), tutti pensavano che la procedura diventasse più celere: il Cantone e Ustra si aspettavano che i Municipi dei due comuni sostenessero con più impeto il progetto e che fosse portato avanti con tutt’altra determinazione. Invece, nel Municipio di Monteceneri, si è indugiato parecchio, addirittura fino al punto dove c’è stato il rischio che il Cantone decidesse di sfruttare il brillante progetto per implementarlo da un’altra parte. Quale comune non avrebbe colto un’opportunità del genere? Nessuno…

A questo punto sorgono spontanee alcune domande: come mai un progetto tanto innovativo e lungimirante si è dimenticato per così tanto tempo? Forse fondamentalmente alcuni municipali (troppi) del comune di Monteceneri non vogliono che il progetto vada avanti? O forse addirittura non vogliono che la parziale copertura dell’autostrada avvenga? In molti se lo chiedono ma non si ha mai avuto una risposta. Si sa solo che i due rappresentanti del Partito Liberale Radicale del Municipio di Monteceneri non fanno assolutamente parte di coloro che vogliono intralciare la procedura, anzi!

La netta maggioranza della popolazione desidera che il progetto sia realizzato: occorre quindi che tutti si uniscano per portarlo avanti con decisione, forza, coraggio.