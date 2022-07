La storica reunion dei Rage Against The Machine e il grido contro la Corte Suprema

EAST TROY - Un ritorno sulle scene per certi versi “storico”. Dopo 11 anni i Rage Against The Machine si sono esibiti nuovamente in concerto, al grido di “Abortire la Corte Suprema”. Un urlo silenzioso: nessun comizio durante la prima tappa della reunion. Solo uno schermo alle spalle della band a parlare. Dichiarazioni contro la violenza provocata dalle armi, sul diritto all’aborto, sulla mortalità materna dei neri e sull’«unico Paese ricco al mondo senza alcun congedo parentale retribuito», si sono susseguiti incessantemente. E poi, il gran finale: il messaggio rivolto ai giudici che hanno ribaltato la sentenza Roe vs. Wade, con il pubblico in visibilio.