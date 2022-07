Fedez: «Ho paura di morire e di non essere ricordato dai miei figli»

«Ora ho sempre paura di morire - ha ammesso il rapper -. Il mio mantra è uno: vivere abbastanza per essere ricordato dai miei figli. Lo so, è un mantra un po’ triste, ma è l’unica cosa veramente importante per me. La vera paura è che mi possa venire una recidiva. Però non dovrebbe succedere. E non succederà». La malattia ha però permesso a Fedez e alla moglie Chiara Ferragni di rinsaldare il loro amore. «Un evento del genere non può che fortificare un rapporto. Io non ho dubbi: quello che ci è accaduto ha rafforzato in maniera granitica il nostro rapporto», le parole dell’artista.