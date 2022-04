Chris Rock non parlerà dello schiaffo di Will Smith senza un adeguato compenso economico

LOS ANGELES - Una settimana fa scrivevamo che Chris Rock aveva confessato di essere in fase di elaborazione riguardo allo schiaffo ricevuto da Will Smith sul palco degli Oscar. Ora le idee del comico sembrano essere più chiare: non parlerà della vicenda senza ricevere un adeguato compenso.

Questo, almeno, è quello che avrebbe detto durante uno spettacolo nella località californiana di Indio. Le tappe della tournée nazionale di Rock stanno registrando ovunque il tutto esaurito: i fan hanno la speranza di sentire la ricostruzione del clamoroso episodio degli Oscar. Ma, come Rock ha spiegato fin da subito, lo show è stato costruito in precedenza e resta basato su quel materiale.

«Sto bene, ho un intero spettacolo e non ne parlo finché non verrò pagato. La vita è bella. Ho recuperato l'udito» ha scherzato il 57enne. A questo punto ci si può chiedere: quando e dove parlerà dello schiaffo? In un evento speciale dal vivo? In uno special in streaming? In un salotto televisivo? Probabilmente ne sapremo qualcosa di più a breve.