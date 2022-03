A Will Smith era stato chiesto di lasciare la cerimonia degli Oscar, dopo lo schiaffo

LOS ANGELES - A Will Smith è stato chiesto di lasciare la cerimonia degli Oscar dopo lo schiaffo a Chris Rock, ma l'attore si è rifiutato di farlo. A dichiararlo è stata l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. È stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti del fresco vincitore dell'Oscar come miglior attore. Non è chiaro se Smith possa essere privato della statuetta: le possibili punizioni prevedono la «sospensione, espulsione o altre sanzioni».

L'Academy ha ribadito la sua condanna del gesto: «Le azioni di Smith sono state un evento traumatico e profondamente scioccante a cui assistere di persona e in televisione. Le cose si sono svolte in un modo che non avremmo potuto prevedere. Mentre vorremmo chiarire che al signor Smith è stato chiesto di lasciare la cerimonia e ha rifiutato, riconosciamo anche che avremmo potuto gestire la situazione in modo diverso».

Chris Rock: «Sto ancora elaborando» - Chris Rock, da parte sua, ha dato il via al tour comico nei club che promette di fare il tutto esaurito in ogni tappa. Il bagarinaggio è già alle stelle: Tmz afferma che davanti al locale di Boston che ospitava lo show c'è chi offriva un biglietto a 8000 dollari (contro un prezzo ufficiale di 50 dollari). Il comico è stato accolto da applausi scroscianti e ha ovviamente scherzato su quanto è accaduto domenica, anche se meno di quanto si poteva immaginare.

«Come è andato il vostro fine settimana?» ha chiesto il 57enne al pubblico, secondo quanto ha potuto apprendere Variety, prima di mettere le mani avanti: chi si aspetta un intero show sullo schiaffo sarà deluso. «Ho un intero spettacolo che ho scritto prima di questo weekend. Sto ancora elaborando quello che è successo». Ma «a un certo punto parlerò di quella m...a. E sarà serio e divertente».