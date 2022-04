Netflix e Sony congelano i loro progetti con Will Smith

LOS ANGELES - Le dimissioni dall'Academy non hanno chiuso lo "slapgate" per Will Smith.

I media americani riportano oggi che lo scandalo scaturito dallo schiaffo dato in diretta a Chris Rock durante la notte degli Oscar sta per costare all'attore alcuni dei suoi prossimi progetti di alto profilo.

Netflix - ha appreso Variety - sta frenando sul prossimo film di azione “Fast and Loose” in cui Smith dovrebbe essere il protagonista. «La ricerca di un nuovo regista è stata fermata. Non è chiaro se Netflix andrà avanti e, nel caso, se cercherà anche un nuovo protagonista», scrive il giornale.

Un altro progetto importante per Smith nei prossimi mesi è il dramma sulla schiavitù “Emancipation” che Apple + ha comprato per 120 milioni. Doveva uscire quest'anno facendo di Smith un potenziale candidato a un secondo Oscar ma gli studi non hanno fissato una data per la prima e rifiutato di commentare altrimenti.

E anche la Sony, scrive l'Hollywood Reporter, ha fermato lo sviluppo, già in fase avanzata prima degli Oscar, di “Bad Boys 4”. Smith si è dimesso la scorsa settimana dell'Academia degli Oscar dicendosi pronto ad accettare ulteriori conseguenze.

La vicenda è sotto esame del Board dei Governatori che potrebbe pronunciarsi già nella prossima riunione del 18 aprile.