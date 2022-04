LOS ANGELES - Dopo lo schiaffo inferto a Chris Rock, la polizia era pronta ad arrestare Will Smith. Il dettaglio è emerso durante un'intervista al produttore degli Oscar Will Packer, rilasciata alla Abc News.

La polizia avrebbe spiegato a Chris Rock che, dato che si trattava di un'aggressione, avrebbe potuto sporgere denuncia, e quindi sarebbe scattato l'arresto per l'attore. Ma il comico non ha preso in considerazione l'opzione, e ha risposto più volte con un secco "no". «Sto bene» avrebbe ripetuto alla polizia.

Chris Rock ha parlato per la prima volta dopo la cerimonia durante un suo spettacolo a Boston. Al pubblico ha dichiarato che «stava ancora elaborando quello che era successo» e che avrebbe parlato della situazione in un secondo momento, riporta la Cnn.