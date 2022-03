A una delle “Streghe” hanno chiesto (più volte) di indossare un push-up: «Ho sempre rifiutato»

LOS ANGELES - Se vi diciamo Holly Marie Combs, forse non vi si accenderà la lampadina, ma probabilmente se nominassimo la Piper di “Streghe” i ricordi inizieranno a rifluire. La secondogenita della mitica famiglia Halliwell del celebre telefilm fra gli anni '90 e i 2000, con il potere di congelare il tempo? È un po' più chiaro ora?

A raccontare qualche retroscena fra il buffo e l'imbarazzante ci ha pensato proprio lei, durante un recente intervento alla convention per i fanatici degli anni '90 “90s Con” di Hartford (Connecticut).

Una su tutti riguardava un suggerimento di vestiario che oggi farebbe parecchio discutere: «Hanno provato a essere, diciamo così, gentili ma il messaggio - fra le righe - è arrivato, eccome», ha confermato la 48enne, «Mi facevano trovare in camerino una serie di reggiseni da indossare, tutti imbottiti, e quando li vedevo mi dicevo: “Ma quelli non sono i miei, di chi sono?”. Poi ho capito: volevano che indossassi della biancheria imbottita. Al che mi sono opposta strenuamente tanto che in diverse scene non lo indosso proprio. Me ne scuso con il pubblico ma era una questione di principio».

Parlando delle colleghe Alyssa Milano e Rose McGowan, ha puntualizzato: «Loro evidentemente ce ne avevano abbastanza (di seno, ndr.) e quindi il push-up non serviva... A me, comunque, non hanno lasciato alcuna alternativa».

Fra le altre cose curiose dal set c'è anche la personalità scoppiettante di Shannen Doherty (che ha partecipato solo alle prime 3 stagioni della serie): «Faceva scherzi a tutti, era davvero un tifone», ricorda Combs, «una volta aveva fatto arrabbiare talmente tanta gente che le hanno messo un finto biglietto vincente della lotteria in camerino, lei li comprava costantemente... Era davvero una guerra, ma una guerra divertente».