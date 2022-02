La Cina censura alcune parti di Friends

PECHINO - Non c'è pace per Friends in Cina. Dopo che anche la reunion del cast era stata tagliata per non mostrare alcune guest star "non gradite" alla Cina, ora i fan si sono accorti che alcune scene sono state tagliate, e i discorsi modificati in più punti.

In particolare nel primo episodio, è stato cancellata la parte in cui Ross parla dell'ex moglie Carol, che ha scoperto di essere lesbica. Sono inoltre state modificate, o eliminate, le conversazioni che contenevano riferimenti sessuali, anche solo allusivi.

Friends era disponibile in Cina dal 2012 al 2013, senza nessuna censura. I primi tagli alle scene sono arrivate l'anno scorso con lo speciale sulla reunion del cast: per il pubblico cinese sono infatti state cancellate le parti in cui recitavano Lady Gaga, Justin Biebers e i BTS.

Dopo il successo mondiale della reunion, le piattaforme, tra cui Bilibili e iQiyi, hanno riproposto la famosa serie a partire dall'11 febbraio. Ma i fan si sono subito accorti che qualcosa non andava, e sono insorti su Weibo. L'hashtag #Friendscensored è schizzato in cima ai trend topic, ma poco dopo è stato censurato a sua volta.