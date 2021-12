Rifiutereste 35 milioni di dollari per un singolo giorno di lavoro? George Clooney lo ha fatto

LOS ANGELES - George Clooney ha rivelato, nel corso di un'intervista pubblicata sul quotidiano britannico Guardian, di aver rifiutato un'offerta da 35 milioni di dollari (32,2 milioni di franchi svizzeri) per un singolo giorno di lavoro.

Si trattava, ha spiegato l'attore e regista, di uno spot per una compagnia aerea (della quale, però, non fa il nome). «Ne ho parlato con Amal», ovvero sua moglie, tra i più noti avvocati di diritti umani del pianeta «e abbiamo deciso che non ne valeva la pena». L'offerta veniva da un paese che, «sebbene sia un alleato, a volte è discutibile, quindi ho pensato: "Beh, se mi porta via un minuto di sonno, non ne vale la pena"».

Clooney, com'è evidente, non ne ha fatto una questione di profitto ma piuttosto di opportunità. È noto il suo attivismo in varie battaglie politiche e sociali, a causa del quale è stato anche arrestato in passato. D'altro canto, il 60enne non è uno di quei divi che rifiuta a priori di prestare il proprio volto per una pubblicità (vedi Nespresso).