Milena Vukotic a Bellinzona per Castellinaria

BELLINZONA - In molti la conosco come la moglie di Fantozzi. Sarebbe troppo riduttivo ricordarla solo per quel ruolo. In realtà Milena Vukotic ha una formidabile carriera cinematografica e teatrale alle spalle che l'ha portata a lavorare con i più grandi registi italiani. Oltre sessan'tanni di attività che verranno ricordati a Bellinzona durante Castellinaria (dal 13 al 20 novembre), quando la popolare attrice riceverà il Castello d'Onore. A Bellinzona la Vukotic presenterà il film "Il demolitore di camper" di Robert Ralston, prodotto dalla ticinese Amka Film e interamente girato in Ticino, nei comuni di Mendrisio, Coldrerio, Balerna, Morbio inferiore e Chiasso.

Vincitrice di un Nastro d’argento e più volte candidata al David di Donatello, Milena Vukotic ha percorso molto cinema d'autore, quello con C maiuscola, partendo da Mauro Bolognini con cui ha fatto l'inquietante "Gran Bollito", e passando per Luis Buñuel con "Il fascino discreto della borghesia", per Mario Monicelli con "Amici miei", e poi ancora Ettore Scola con "la Terrazza", fino a Ferzan Özpetek che l'ha diretta in "Saturno contro" e in "Un giorno perfetto". Apprezzata dai critici, la grande notorietà l'ha ottenuta con la celebre Pina, moglie di Fantozzi e in anni recenti per il ruolo di Enrica Morelli nella serie televisiva "Un medico in famiglia".