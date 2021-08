«Un'icona del cinema contemporaneo»: il doppio omaggio dei festival a Johnny Depp

KARLOVY VARY - Due importanti festival cinematografici europei renderanno omaggio a Johnny Depp.

La kermesse di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, ha previsto un tributo al «significativo contributo al cinema» da parte dell'attore, caduto in disgrazia dopo il processo per gli abusi ai danni dell'allora moglie Amber Heard. Il festival, nel corso della sua 55esima edizione in programma dal 20 al 28 agosto, proietterà due dei più recenti progetti di Depp: "Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan", documentario diretto da Julien Temple sul frontman dei The Pogues (prodotto dalla star), e "Minamata", film nel quale interpreta il celebre fotogiornalista di Life W. Eugene Smith.

Il direttore esecutivo Krystof Mucha e il direttore artistico Karel Och hanno dichiarato: «Siamo incredibilmente onorati di accogliere al Festival un'icona del cinema contemporaneo. Ammiriamo il signor Depp da così tanto tempo e siamo entusiasti di concedergli questo onore».

In precedenza era stato il festival spagnolo di San Sebastian ad annunciare un premio per Depp: il Donostia Award, un riconoscimento alla carriera per «gli eccezionali contributi al mondo del cinema» del 58enne.