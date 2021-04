Patrick Juvet «rimarrà un'icona degli anni '70»

LOSANNA - Il Consiglio di Stato vodese rende omaggio a Patrick Juvet, la star della musica disco scomparsa ieri a Barcellona all'età di 70 anni. In una nota, l'esecutivo ricorda «con tristezza» il cantante e compositore nato nel 1950 a Montreux. «Rimarrà una personalità vodese memorabile, un'icona degli anni '70 che ha lasciato il segno nella sua generazione e in quelle successive», si legge nel comunicato.

Dopo gli studi al conservatorio di Losanna, Juvet comincia la sua carriera musicale come autore per Claude François, per il quale scrive in particolare il grande successo "Le lundi au soleil", il cui 45 giri fu venduto in oltre 600'000 copie. Diventa allora interprete, affiancando i grandi della variété française, partecipando al festival dell'Eurovisione e collaborando con Jean-Michel Jarre.

Dal loro sodalizio nasceranno successi internazionali come "Où sont les femmes?" (1977), "I Love America" (1978), "Lady Night" (1979). Fu uno dei primi artisti a parlare pubblicamente della sua bisessualità. Viveva tra Parigi, Barcellona e la Svizzera.