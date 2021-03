Trump su Meghan: «Non è buona»

NEW YORK - Donald Trump non ha mai mostrato di avere grande simpatia per Meghan Markle, così l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey è stato un pretesto, per l'ex presidente degli Stati Uniti, di dire ciò che pensa sulla duchessa di Sussex.

Non lo ha fatto di persona, ma tramite il suo collaboratore Jason Miller. Meghan «non è buona, io l'avevo detto e ora è sotto gli occhi di tutti» avrebbe detto Trump. Intervenuto al podcast di Steve Bannon, già stratega della campagna elettorale del tycoon nel 2016, Miller ha aggiunto che Trump gli ha detto di citare le sue dichiarazioni «per fare una piccola notizia», ma avvisandolo che «se dici qualcosa contro Meghan Markle vieni cancellato, guarda a Piers Morgan». Il popolare anchor britannico ritiene che quelle pronunciate dalla consorte del principe Harry siano delle fandonie e per questo motivo ha lasciato il suo programma "Good Morning Britain".

Trump ha ribadito di essere «nel team Piers», che più volte l'ha intervistato nel corso della sua permanenza alla Casa Bianca. In passato l'ex presidente aveva definito Meghan «cattiva» e aveva affermato di non essere un suo fan.