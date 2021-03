Meghan capa crudele? Buckingham Palace indaga. Lei: «Falsità»

LONDRA - Buckingham Palace ha fatto sapere che aprirà un'inchiesta sulle accuse di mobbing rivolte a Meghan da alcuni suoi ex assistenti e rese pubbliche da un articolo del Times. La Famiglia reale britannica si è detta «molto preoccupata» dalla notizia e ha assicurato che «non tollererà» episodi simili, se confermati.

«Siamo ovviamente molto preoccupati dalle accuse nel Times che fanno seguito ad affermazioni fatte da ex collaboratori del Duca e della Duchessa del Sussex», scrive la Casa reale in un comunicato. «Di conseguenza, il nostro dipartimento risorse umane analizzerà le circostanze delineate nell'articolo», continua la nota.

Ciò significherà anche sentire gli ex dipendenti interessati. «Membri dello staff coinvolti all'epoca, compresi quelli che hanno lasciato la Casa, saranno invitati a partecipare per capire se ci sono delle lezioni da trarre - annuncia Buckingham Palace -. La Casa Reale segue una politica di "Dignità al lavoro" da un certo numero di anni e non tollera né tollererà mobbing o molestie sul posto di lavoro».

Meghan: «Se la Famiglia reale diffonde falsità su di noi non può aspettarsi che restiamo in silenzio» - E una dichiarazione di Meghan che compare nel terzo filmato di anticipazione dell'attesa intervista dei duchi del Sussex con Oprah non può che apparire come una risposta indiretta all'annuncio di Buckingham Palace.

«Che cosa provi all'idea che il Palazzo ti sentirà raccontare la tua verità oggi?», chiede la presentatrice alla 39enne. «Non so come possano aspettarsi che, dopo tutto questo tempo, rimaniamo semplicemente in silenzio se l'Azienda gioca un ruolo attivo nel perpetuare falsità su di noi», le risponde Meghan.

E continua: «E, se questo implica il rischio di perdere delle cose... Voglio dire... È già stato perso molto».

L'intervista di Oprah Winfrey a Meghan e Harry andrà in onda domenica su CBS.

In risposta all'articolo del Times, Meghan aveva fatto sapere di essere «molto rattristata» dalle accuse di mobbing, «in particolare in qualità di qualcuno che è stato a sua volta vittima di bullismo ed è profondamente impegnato a sostenere coloro che hanno vissuto dolore e traumi», aveva dichiarato un suo portavoce.