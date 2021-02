Anche Meghan e Harry aiutano il Texas colpito dalla tempesta invernale

DALLAS - Americana lei e americano d'adozione lui, Meghan e Harry stanno dando una mano in Texas, colpito la scorsa settimana da una violenta tempesta invernale. Il duca e la duchessa del Sussex contribuiranno in particolare a finanziare la riparazione di un rifugio per donne in difficoltà.

«Oggi abbiamo saputo che la notizia dei danni che abbiamo subito a causa della tempesta invernale Uri è giunta al principe Harry e a Meghan, il Duca e la Duchessa del Sussex!», scriveva domenica in un post su Instagram il Genesis Women's Shelter & Support di Dallas. «Attraverso la loro organizzazione senza scopo di luco Archewell Foundation ci sostengono nella sostituzione del tetto del nostro complesso abitativo per l'ospitalità transitoria e ci aiutano inoltre con i nostri bisogni immediati. Grazie, Archewell Foundation!», concludeva.

Come riferisce People, l'inondazione e gli altri danni causati dal maltempo hanno costretto il Genesis Women's Shelter & Support a chiudere temporaneamente per la prima volta in 40 anni d'attività. Grazie «al supporto ricevuto da tutti e 50 Stati» americani e, ora, da Harry e Meghan, la struttura ha nel frattempo potuto riaprire.

Il duca e la duchessa del Sussex hanno da poco annunciato di aspettare un secondo figlio. A seguito della loro rinuncia alle funzioni di membri attivi della famiglia reale britannica, la scorsa settimana i due sono stati privati dei loro incarichi e padrinati.