Hanno (di nuovo) derubato Miley Cyrus

Una secondo deposito, dove Miley Cyrus teneva una parte dei suoi averi è stato derubato da dei malviventi. Lo sostiene il portale gossipparo TMZ che cita fonti interne alla polizia e parla di un furto avvenuto «alcune settimane fa».

Dalla storage unit (quei depositi in affitto in cui vengono stoccati i propri averi in eccesso, ndr.) un gruppo di ladri ha sottratto abiti, fotografie di famiglia e altri oggetti di valore affettivo della cantante.

Non è chiaro se Miley fosse un bersaglio dichiarato, ma probabilmente non è così, visto che altri depositi sono stati vittima delle indesiderate attenzioni dei lestofanti.

La cantante di “Midnight Sky” era già stata derubata in passato nello stesso identico modo, poco dopo la distruzione della sua abitazione a Malibu a causa degli incedi, un'unità da lei affittata era stata scassinata e depredata. In quell'evenienza i ladri avevano sottratto chitarre per un valore superiore ai 10'000 dollari.

In passato, inoltre, era stata vittima di diversi furti abbastanza rocamboleschi tra cui quello di una Maserati.