I regali che non mancano mai nel Natale di John Legend

LOS ANGELES - John Legend, nel corso della sua serie su YouTube "Legendary Christmas Tales", ha condiviso con i fan quali sono i due regali che riceve ogni anno dalla consorte Chrissy Teigen.

«Chrissy mi fa degli ottimi doni ogni anno» ha dichiarato il 41enne. Il primo è «una borsa che posso utilizzare per tutto il resto dell'anno. Ci metto letteralmente tutto quello che mi può servire, come computer portatile, telefono, caricatori, passaporto. C'è tutto in quella borsa». Il dono serve per ricordargli in ogni momento «e durante tutto l'anno il grande gusto e la generosità di Chrissy».

Il secondo regalo non è altro che una vestaglia, un indumento che è un must in casa Legend. «Ci piace indossare vestaglie in casa, tutto il tempo». Legend ha concluso dicendo che la moglie gli fa «dei regali davvero buoni che posso usare sempre e sentirmi bene, ricordandomi chi me li ha dati».