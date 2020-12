«Voleva uccidermi solo perché ero amica di George Michael»

LONDRA - Avrebbe dovuto morire, crivellata dai colpi sul palco dei Brit Award del 2000, così avrebbe dovuto morire Geri Halliwell. Il motivo? Essere amica di George Michael e dei gay in generale.

A rivelarlo, la stessa cantante in un'intervista con il Sun in cui ha raccontato delle minacce ricevute da parte di David Copeland, bombarolo e militante neonazista attualmente in carcere per la vita.

«Mi ha minacciata, mi ha detto che mi avrebbe sparato, odiava il fatto che frequentassi omosessuali e fossi amica di George», ha spiegato. Quella sera l'ex Ginger Spice avrebbe dovuto esibirsi per la prima volta da solista.

«Sono venuti da me anche gli agenti di Scotland Yard, mi hanno suggerito di annullare la mia partecipazione», ha ricordato Geri, «io però ho detto loro: "Scusate, ma non mi farò bullizzare così. A definirci è quello che si fa, non quello che viene detto, e io da sempre sostengo chi mi è amico».