Il ticinese Andrea Carpinteri massacrato dai fan di Harry Styles su Instagram

MILANO - Si sa, i fan di una star sanno essere molto agguerriti. E quelli di Harry Styles non fanno eccezione. Questa volta a finire nella bufera è stato il programma "Ogni Mattina", e un video pubblicato sui social dell'attore ticinese Andrea Carpinteri.

Ma andiamo con ordine. Il programma televisivo, in onda su Tv8 e condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe, ha affrontato il tema del crossdressing, ovvero gli uomini che si vestono da donne e viceversa.

Il conduttore ha preso come esempio Harry Styles, cantante degli One Direction, che su Vogue America è apparso vestito da donna scatenando alcune polemiche. In collegamento da casa come ospiti della puntata c'erano LaMario, conduttrice radiofonica, e Caterina Collovati, moglie dell’ex calciatore Fulvio Collovati. Le due sono state messe a confronto sostenendo due tesi opposte. Una a favore e una contraria, come accade spesso nelle trasmissioni.

Nel cast di Ogni Mattina insieme ai conduttori Adriana Volpe e Alessio Viola, dal 23 novembre c’è anche l’attore ticinese Andrea Carpinteri, chiamato a condurre e gestire un angolo dedicato ai social.

Dopo le opinioni espresse da Caterina Collovati sui social è scoppiata la bufera: «Io non amo affatto l’uomo che si traveste da donna, né la donna che scimmiotta l’uomo. Per me si tratta di menzogna, di finzione, di pagliacciata e di esibizionismo; è solo un’operazione di marketing quella di Harry Styles. Non c’entra niente l’identità sessuale, anzi, con questo fenomeno si sta svilendo la battaglia dell’identità sessuale. Io dico che ridicolizzare un maschio, come Harry Styles, mettendolo in abiti femminili è fuorviante, è un messaggio circense, mi viene in mente il pagliaccio del circo».

In seguito a queste dichiarazioni i fan di Harry Styles si sono fiondati sul profilo Instagram ufficiale del programma, che aveva appena pubblicato un video di Carpinteri in cui però parlava di tutt’altro. Qui l'attore ticinese, come il programma stesso, è stato preso di mira dai fan scatenati, che l’hanno messo alla gogna con insulti e minacce a causa proprio delle parole di Caterina Collovati. «Prendiamo di mira e ridicolizziamo lui per colpire lei» ha commentato un utente.

Andrea Carpinteri ha dunque deciso di rispondere ad uno dei tanti commenti pieni di odio e offensivi, esprimendo la sua opinione e prendendo una posizione: «Al di là di Harry Styles, sono per la libertà assoluta... Ho delle giacche di Zara trovate nel reparto donna che ho comprato perché mi piacevano e perché mi stavano bene. Penso che se ci fossero più ragazzi come Harry Styles forse oggi nessuno userebbe più quell’orribile parola che è “normale”».