Maria Cristina Maccà: «La pandemia ha dato la mazzata finale al cinema»

ROMA - Il cinema italiano è in crisi nera, e lo confermano le parole di Maria Cristina Maccà, attrice che ha interpretato la celebre figlia di Fantozzi e che non riesce più a trovare alcun ruolo.

Lo ha dichiarato lei stessa nel corso di un'intervista con il Corriere della Sera, nella quale ha raccontato il proprio disgusto verso i provini in via virtuale: «Sono l'anti-cinema, mi hanno sempre scelta o scartata guardandomi negli occhi».

La donna, che può vantare 37 produzioni cinematografiche (inclusa la TV) e oltre 40 produzioni teatrali, ha un curriculum di tutto rispetto, ma è da novembre 2019 che non trova più un ruolo.

«Il cinema era già in crisi, e la pandemia è stata la mazzata finale» ha spiegato rassegnata l'attrice, che ha collaborato con artisti dal calibro di Carlo Vanzina, Paolo Villaggio e Mario Monicelli.

A causa della mancanza di lavoro, l'attrice di Mariangela e Uga Fantozzi si è dovuta trasferire da Roma. «Ho vissuto a Roma 33 anni, ma non potevo più restare» ha detto al giornale italiano, «non avevo alternative visto che i teatri, ovvero la mia vita, sono chiusi perché non sono considerati indispensabili e il cinema? Beh, se prima era difficile ottenere una parte, adesso è davvero un’impresa».

Per ora, si va avanti con i risparmi accumulati negli anni, «Ma quanto può durare? Ho paura di finire sotto un ponte». E gli aiuti statali? «Con 600 euro per qualche mese non si può pensare di campare. E poi non voglio sussidi, ma solo tornare a fare l’attrice» ha spiegato la donna.

Non manca poi una frecciatina al settore cinematografico italiano: «Rifarei tutto, forse però me ne andrei all’estero perché qui in Italia la meritocrazia ha lasciato il posto alla mediocrità» ha dichiarato l'attrice al portale, «e col Covid le cose sono solo peggiorate».