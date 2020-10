Emily Ratajkowski è incinta

NEW YORK - Ha scelto di realizzare un breve cortometraggio per "Vogue America", con tanto di copertina, per dare la notizia a tutto il mondo: Emily Ratajkowski è in attesa del suo primo figlio.

Il filmato, firmato dalla giovane regista Lena Dunham, si intitola "Who Will You Be?"; letteralmente "Chi sarai?". Una domanda a cui solamente il tempo potrà dare una risposta. Il titolo dell'intervista, in questo senso, parla in modo piuttosto esplicito: «Perché non voglio rivelare il sesso di mio figlio».

E il motivo di questa scelta è subito spiegato. «Quando io e mio marito raccontiamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda, dopo "Congratulazioni!", è quasi sempre "Cosa vorreste?». Maschietto o femminuccia? «Ci piace rispondere che non conosceremo il sesso finché nostro figlio non avrà 18 anni e ce lo farà sapere», ha spiegato alla rivista la modella 29enne.

A queste parole «tutti ridono», ha proseguito la modella, confermando però che lei e il marito, il produttore Sebastian Bear-McClard, «non hanno idea di chi - o cosa - sta crescendo nella mia pancia».