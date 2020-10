Johnny Depp sul tappeto verde zurighese

ZURIGO - Un Johnny Depp rilassato e sorridente si è presentato oggi sul tappeto verde del 16esimo Zurich Film Festival. L'attore hollywoodiano era al festival di Zurigo già due anni fa.

Depp si è presentato ai fan e ai giornalisti in abito grigio, con due sciarpe scure e occhiali da sole. Ha rilasciato un'intervista, e si è messo in posa - quasi imbarazzato - accarezzando più volte i capelli. Sorridente, si è tolto gli occhiali da sole su richiesta dei fotografi e ha fatto l'occhiolino.

L'attore, più volte nominato all'Oscar vincitore di un Golden Globe nel 2008, è a Zurigo per presentare il film "Crock of Gold - A Few Rounds with Shane MacGowan", che ha coprodotto. Si tratta di un documentario sul cantante Shane MacGowan del gruppo folk-punk anglo-irlandese The Pogues, un buon amico di Depp.

Keystone