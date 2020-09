Cosa può tenere “La Montagna” lontano dalla sala parto? Solamente il Covid-19

LOS ANGELES - Hafþór Júlíus Björnsson è forse uno degli uomini più grandi, grossi e forti del pianeta. Noi lo conosciamo soprattutto per aver interpretato "La Montagna" (ovverosia Gregor Clegane) nella serie-culto "Il Trono di Spade", ma è anche uno dei più rinomati sollevatori di pesi massimi al mondo.

Difficile trovare qualcuno di altrettanto enorme che possa tenergli testa ma - Thor (questo il suo soprannome) - è recentemente in difficoltà per colpa di un avversario piccolo, piccolissimo, microscopico. Il Covid-19.

Stando a quanto postato su Instagram dal diretto interessato potrebbe aver contratto il virus «durante un recente lavoro». Se fosse positivo questo potrebbe significare perdere il parto della moglie Kelsey Henson che dovrebbe presto dare alla luce suo figlio: «Se sarò positivo dovrò mettermi in quarantena per 14 giorni, questo significa che non potrò assistere alla nascita di mio figlio, e non sarò in grado di supportare mia moglie durante il parto», ha scritto sui social.

Björnsson ha fatto il test questa mattina, quindi fra non molto potrà sapere quale sarà il verdetto. In bocca al lupo!