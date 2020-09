ROMA - La prima a scherzarci su è proprio lei, Loredana Bertè. «Settant'anni e non sono ancora una Signora» twitta, giocando con il titolo di una sua celebre canzone.

Questo 20 settembre segna una data importante per la cantautrice italiana, che sempre via social promette ai fan festeggiamenti per un anno intero. «Troppi progetti nella mia testa! Uno diverso dall’altro! Tutti per il mio pubblico».

Artista poliedrica e mai banale, Loredana condivide il giorno della nascita con la sorella Mia Martini, venuta al mondo tre anni prima. Attiva fin dalla fine degli anni Sessanta, ha collaborato con quasi tutti i più grandi nomi della scena italiana. Senza dimenticare una vita privata più che turbolenta, basti pensare alle vicissitudini avvenute nel corso del matrimonio di tre anni con la leggenda del tennis Björn Borg.

Il futuro immediato di Loredana è all'insegna, come già detto, di festeggiamenti a base di ristampe e contenuti web speciali per i fan. Poi dovrebbe arrivare un album, che uscirà probabilmente il prossimo anno.