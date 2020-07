Anche Madonna è per il complotto: «La cura per il Covid-19 esiste, ce la nascondono»

NEW YORK - Anche regina del pop Madonna sostiene la teoria del complotto, lo ha esplicitato in un post social recente in cui ha condiviso un video virale che parla dell'idrossiclorociclina come possibile cura. Il video in questione, che viene unanimemente ritenuto controverso, era stato postato anche dal presidente Donald Trump.

La cura in questione - secondo lei - sarebbe stata nascosta «per rendere i ricchi ancora più ricchi», ha spiegato la pop-star: «La verità ci libererà tutti, ma alcuni non vogliono sentirla» - ha scritto - come riportato dalla BBC e dal portale Vulture. Instagram ha rapidamente "flaggato" come fake news il post che è stato poi rimosso.

A bacchettare l'artista ci ha pensato la collega Annie Lennox: «Ma è una pazzia, non posso credere che tu sostenga questa ciarlataneria, spero che il tuo post sia stato causato da un hacker».