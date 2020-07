Cosa sta succedendo a Kanye West?

CHICAGO - Kanye West sta senza dubbio attraversando uno dei periodi (mediaticamente) più turbolenti della propria vita; un momento in cui musica, fede riscoperta e azzardate candidature alla Casa Bianca si mescolano in un torbido cocktail all'interno del quale è difficile intravvedere un senso.

Tutto rinviato... anzi no - Dopo l'assurdo comizio elettorale andato in scena in South Carolina durante lo scorso weekend, dove si è presentato di fronte al pubblico indossando un giubbotto antiproiettile e sproloquiando di aborto e cristianità - senza risparmiare le lacrime -, il rapper ha esplorato per qualche istante l'ipotesi di posticipare la propria campagna al 2024.

Il dubbio si è manifestato in un cinguettio: «#2020VISION o forse 24» ha scritto, chiedendo al suo pubblico un parere in merito. «Credo che tutta la popolazione afroamericana voterà per Biden... Volete che corra anch'io o no?». Il tweet però, non che sia una notizia, è scomparso poco dopo, in pieno stile West. E anzi, buttando uno sguardo alla sua bacheca si nota un ultimo criptico messaggio, privo di contesto: «Dice il futuro presidente».

Kardashian suprematiste - In un altro momento di frenesia notturna su Twitter - anche questo successivamente "amputato" dal suo profilo -, il rapper è tornato a scagliarsi contro la moglie, già accusata di aver tentato di farlo internare. Questa volta Kanye ha invece parlato di tradimento e separazione.

«Sto cercando di divorziare da quando Kim ha incontrato Meek (il rapper Meek Mill, ndr.) al Waldorf Hotel per la "riforma delle prigioni"», ha scritto, non risparmiando dalla linea di tiro neanche la suocera, Kriss Jenner. «Kriss e Kim hanno fatto dichiarazioni senza chiedere la mia approvazione. Non è una cosa che una moglie dovrebbe fare. Supremazia bianca».

Un disco per mamma - L'unico barlume di normalità sembra riguardare la sfera musicale. West - dopo averlo annunciato e poi cancellato - ha confermato la pubblicazione del suo decimo album, intitolato "Donda", il nome della madre scomparsa nel 2007. L'uscita è prevista per questo venerdì. Ma stiamo parlando di Kanye West e in due giorni potrebbe cambiare di nuovo tutto.