Saranno Amadeus e Fiorello a condurre il Festival di Sanremo 2021

SANREMO - Il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha annunciato, nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti, a chi sarà affidata la prossima edizione del Festival di Sanremo.

«Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata, ma anche grande intrattenitore, che ha fatto un gran lavoro di selezione delle canzoni. Insieme a lui ci sarà il grande Fiorello. Sarà un Sanremo che riaprirà la nostra normalità: viva Sanremo».

La kermesse canora si terrà dal 2 al 6 marzo. Un leggero spostamento rispetto alla tradizione, che prevedeva che il Festival si svolgesse alla fine di febbraio. Coletta ha spiegato che si è tenuto conto dell'emergenza coronavirus ma ha sottolineato che «per Sanremo non può esserci un piano B. Speriamo di poterlo fare nella formula tradizionale. Sanremo, non lo vedo diversamente».

In autunno è in programma "Ama Sanremo", le selezioni dei giovani che si svolgeranno «in modo trasparente», assicura Coletta. La selezione finale è in programma per la settimana prima di Natale.