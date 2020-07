Halle Berry nei panni di una trans? Dopo le polemiche chiede scusa

LOS ANGELES - Bufera social nel fine settimana su Halle Berry. L'attrice aveva dichiarato di aver preso in considerazione il ruolo di un uomo transgender per un film di prossima produzione.

«Il personaggio femminile è un trans, è una donna che ha fatto la transizione in uomo. È un ruolo in un progetto che amo e che potrei interpretare».

Dopo essere stata subissata di critiche, la 53enne premio Oscar è intervenuta su Twitter chiedendo scusa per i suoi commenti e ammettendo che non avrebbe mai dovuto pensare di essere adatta per quella parte. «Ora comprendo che non avrei dovuto prendere in considerazione questo ruolo e che la comunità transgender dovrebbe indubbiamente avere l'opportunità di raccontare le proprie storie».

Il dibattito che si è creato negli scorsi giorni è stato utile, ha spiegato Berry: «Sono grata per la guida e la conversazione critica e continuerò ad ascoltare, apprendere e imparare da questo errore. Giuro di essere un'alleata e di usare la mia voce per promuovere una migliore rappresentazione» della comunità Lgbt «sullo schermo, sia davanti che dietro la macchina da presa».