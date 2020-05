Adele ricompare dopo quasi cinque mesi ed è un figurino

LONDRA - A quasi cinque mesi dall'ultimo post, Adele è ricomparsa su Instagram. In occasione del suo 32° compleanno, che cadeva il 5 maggio, ha condiviso oggi una foto ricordo accompagnata da un commento in cui ringrazia chi è impegnato nell'emergenza coronavirus. L'attenzione dei suoi fan, però, si è soffermata in particolare sulla notevole perdita di peso della cantante che lo scatto rivela.

«Grazie per l'amore che mi avete trasmesso per il compleanno. Spero siate tutti in salute e al sicuro in questo periodo folle», ha commentato l'artista britannica, che nell'immagine appare in un abitino nero aderente che evidenzia la sua nuova linea. «Vorrei ringraziare tutti i nostri paramedici e i lavoratori essenziali che ci tengono al sicuro mettendo a rischio le loro vite! Siete davvero i nostri angeli», ha aggiunto.

Secondo un recente articolo del Daily Mail, Adele avrebbe perso circa 45 kg. La cantante aveva mostrato per la prima volta il progresso della sua trasformazione nell'ottobre scorso, in occasione del compleanno di Drake. Come riferisce la BBC, un video privato emerso in febbraio lascia supporre che la 32enne possa lanciare un nuovo album, il quarto, in settembre.