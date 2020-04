I consigli di Bobby il Bandito (Matthew McConaughey) per sconfiggere il coronavirus

AUSTIN - Il coronavirus ha un nuovo nemico. Si chiama Bobby B., e gira nei boschi appendendo i cartelli "wanted" con il nome della malattia che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. Ma il misterioso cacciatore di teste altro non è che Matthew McConaughey, che sta cercando di far capire ai suoi fan, e non solo, l'importanza dell'utilizzo della mascherina, se proprio c'è necessità di uscire di casa. «È il momento di catturare questo assassino, perché abbiamo ancora molto da vivere».

L'attore ha postato sul suo profilo Twitter un divertente video in cui spiega come fabbricarsi in casa una mascherina provvisoria grazie all'aiuto di una bandana, due elastici e un filtro da caffè. Il coronavirus «si può combattere alla Bobby B-style» restando a casa e proteggendosi con le mascherine in caso di uscita, rammenta Matthew McConaughey nel video.

L'attore premio Oscar non è nuovo a queste iniziative legate alla lotta contro il coronavirus. Recentemente è apparso in un videomessaggio insieme al sindaco di Austin per invitare i cittadini a rimanere a casa. E negli ultimi giorni ha anche partecipato virtualmente ad una partita di bingo organizzata da una casa per anziani.

La settimana scorsa sua moglie, Camila Alves, ha annunciato di aver donato circa 80'000 mascherine ad operatori sanitari, forze dell'ordine e pompieri.