Fedez, scherzo maligno alla Ferragni: «Mi sono rotto il naso»

MILANO - Come ravvivare la vita coniugale? Semplice per Fedez: fingendo di essersi rotto il naso per spaventare la propria metà, nel suo caso l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni.

L’artista ha postato sul proprio profilo Instagram un video in cui si rende protagonista di uno scherzo maligno ai danni della consorte. In bagno Fedez mostra alla camera un pezzo di pasta crudo - probabilmente un rigatone - e se lo infila in bocca. Poi schiaffeggia il mobile del bagno, facendo rumore, e urla alla Ferragni, che è nell’altra stanza: «Ahia amore, vieni, mi sono fatto male al naso! Mi sono rotto il naso…».

All’arrivo della moglie, Fedez - reggendosi il naso con le mani - rompe il rigatone con la bocca, imitando il rumore di un osso rotto. A questo punto manca poco che la Ferragni svenga: l’influencer appare terrorizzata, ma la paura dura poco perché Fedez inizia a ridere, spuntando la pasta. E a quel punto, al terrore subentra la rabbia: «Ma sei scemo?», dice Chiara che poi si lascia sfuggire anche un bel vaffa. «Non l’ha presa benissimo», scrive Fedez nel post del il video su Instagram, che ovviamente fa il pieno di like e commenti.