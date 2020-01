Investito da un’auto: paura per Luca Zingaretti

ROMA - È iniziato davvero male il 2020 di Luca Zingaretti. L’attore è infatti rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida del suo scooter a Roma. A raccontarlo è Il Messaggero, che ha spiegato però come le conseguenze dell’impatto con un'auto, fortunatamente, non siano state gravi.

Zingaretti insomma è tornato a casa sano e salvo. L’attore girava sul suo scooter nel quartiere Prati quando una Nissan Note guidata da un 61enne lo ha colpito in pieno: nell’impatto l’attore è stato sbalzato via dal suo mezzo, finendo sull’asfalto. Il motorino è andato distrutto, mentre Zingaretti s’è rialzato da solo: dopo essere stato soccorso dal guidatore, il Montalbano televisivo s’è accorto di non avere nulla di grave e non ha voluto recarsi all’ospedale.

Ha così chiamato un taxi ed è tornato a casa, dalla moglie Luisa Ranieri e dalle figlie Emma e Bianca. Gli agenti della polizia municipale hanno poi ricostruito la dinamica dell’episodio per eventuali conseguenze legali.