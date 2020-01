«I social sono un campo in cui si coltiva l'odio»

LOS ANGELES - «Sono una persona aperta e con il cuore in mano, mi piace condividere la mia vita e i miei sentimenti con gli altri», si è aperta così Hailey Baldwin in un lungo post Instagram nel quale ha voluto parlare di odio e di cyberbullismo.

«Io mi espongo spesso e volentieri ma Twitter e Instagram sono dei campi in cui si coltiva l'odio verso il prossimo. Questo perché la gente non si prende il tempo per entrare davvero in contatto in maniera onesta. E tutto finisce nell'odio».

E lei lo sa per esperienza: «Notizia dell'ultima ora: fa male quando ti fanno a pezzi su internet. Fa male sentirsi paragonata ad altri esseri umani ogni singolo giorno, fa male quando la gente ti insulta e ti ritiene inadeguata».

Un messaggio, il suo, che è piaciuto raccogliendo più di 600mila like e commenti da parte di diversi vip.