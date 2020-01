Lindsay Lohan torna alle origini

LOS ANGELES - Lindsay Lohan vuole tornare in America e dire basta alle sue attività in Grecia. L’attrice dal 2016 ha investito i suoi soldi in una catena di nightclub, ma l’esperienza non è stata delle migliori.

Per il 2020 l’obiettivo della 33enne è quindi tornare a recitare, lasciando un po’ di spazio anche alla musica. «Voglio riprendermi la vita che avevo un tempo e che mi è costata tanta fatica. Voglio condividerla con i miei familiari», ha dichiarato ai microfoni della CNN.