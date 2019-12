Trump scompare da "Mamma, ho riperso l'aereo"

OTTAWA - La tv canadese, la Canadian Broadcasting Company, taglia dal film "Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York" la scena in cui compare Donald Trump. Ed è subito polemica.

Il taglio della scena è considerato dai sostenitori di Trump e dai conservatori americani come una mossa politica, una censura. Il figlio di Trump, Donald Trump jr, lo definisce «patetico», e su Fox impazzano le critiche.

Ma il taglio della scena non è dell'ultima ora. Cbc precisa infatti di averla tagliata nel 2014 quando ha acquistato il film e quando Trump era conosciuto come un costruttore, non come il presidente. «Come spesso accade per i film adattati per la televisioni, anche "Mamma ho riperso l'aereo" è stato rivisto. La scena con Trump è stata una di quelle che sono state tagliate», spiega Cbc.