Justin Timberlake è pentito: «Questo non è l'esempio che voglio dare a mio figlio»

LOS ANGELES - E sono arrivate le scuse ufficiali. Justin Timberlake ha usato Instagram per spiegare quanto accaduto qualche settimana fa, quando è stato immortalato mentre si teneva per mano intimamente con la collega Alisha Wainwright, con lui sul set del film Palmer. «Sono stato lontano dal gossip fino a quando ho potuto - ha esordito - ma per il bene della mia famiglia non posso più tacere».

L’attore ha dichiarato di aver bevuto troppo quella sera e di essersi pentito del suo comportamento. «Ho commesso un grave errore - ha scritto - ma voglio chiarire che tra me e la mia co-protagonista non è successo nulla. Mi spiace di aver messo mia moglie e la mia famiglia in imbarazzo». E ha pensato in particolare al suo bambino: «Avrei dovuto saperlo. Questo non è l'esempio che voglio dare a mio figlio».

Il cantante ha dichiarato che si impegnerà per essere un marito e un padre migliore. Jessica Biel e Justin Timberlake sono sposati da 7 anni.