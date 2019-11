Eve: «Per scavare in sé stessi servono sia i complimenti che le critiche»

LUGANO - Un sogno nel cassetto chiamato musica che sta lì da quando era poco più che una bambina e che Eve, nome d'arte della 19enne Evelina Zanni, non ha mai smesso di inseguire.

Canzoni scritte «in cameretta con solo il piano e la voce», che poi in studio prendono un'altra forma grazie anche al lavoro del celebre produttore italiano Nicolò Fragile.



«La prima volta in camera d'incisione ero un po' agitata, ma poi è andato tutto bene e il risultato è stato molto bello». Si trattava del suo singolo d'esordio “Colpa mia”, arrivato a inizio 2019 e andato davvero bene, al quale ha fatto seguito il recentissimo “Grigio cenere“.

Parlaci brevemente del tuo nuovo brano, di che parla?

Questo singolo parla di un periodo della mia vita in cui ero persa. Scrivere questa canzone mi ha aiutato a dare una voce alla mia “non emozione” e ad uscire da questo limbo, che in fin dei conti però mi ha insegnato tante cose.

È passato quasi un anno da "Colpa mia", com'è andata?

Quello é stato il mio primo vero passo nel mondo musicale, e devo dire che ero un po spaesata. Non sapevo cosa aspettarmi e l’idea di espormi così. con i miei pensieri e le mie emozioni - perché alla fine é di questo che parlano i miei pezzi - mi metteva in agitazione.



Ma sono comunque felice di averlo fatto perché è una cosa che mi ha dato tanto. Penso di essere cresciuta molto, anche grazie all’influenza delle persone che mi stanno attorno, sono serviti sia complimenti che le critiche, solo così puoi arrivare a scavare veramente dentro di te.

Tu sei molto giovane, com'è trovarsi a crescere facendo musica?

Il nostro mondo é sempre più competitivo e addirittura oserei dire spietato. Questo in tutti i campi, penso che se non perdi di vista chi sei e l’amore che hai verso quello che fai, puoi andare lontano. Spero di non smarrirmi mai in questo turbine di frenesia e poter arrivare un giorno a vivere di questo: di musica.

Tornando a "Grigio cenere", è un pezzo forse un po' meno tradizionale, con più elettronica e qualche momento bello carico. Ti piacciono questi suoni?

Penso che questi suoni rispecchiano molto bene il mood del pezzo, le sfumature metalliche lo enfantizzano. Anche se magari sono un po' lontane dalla mia prima versione acustica penso che ogni canzone, essendo diversa a modo suo, abbia bisogno di un tipo di arrangiamento differente.

Girerai un video anche di questo singolo?

A brevissimo saremo sul set con le telecamere, non vedo l’ora!

I tuoi piani per il futuro? Pensi a un album, a continuare con i singoli?

L’album é già pronto e registrato, nel cassetto per essere lanciato fuori al momento giusto, il quando e il come é ancora da vedere... Forse sarà preceduto da un altro singolo o magari... no! Vedremo come si evolveranno le cose. Per il futuro mi auguro di continuare con la musica e di realizzare il sogno che ho fin da bambina: una grande folla e le mie canzoni sul palco.

Eve