Mercedesz Henger svela chi è il suo padre biologico

ROMA - Mercedesz Henger dopo aver rivelato che Riccardo Schicchi non è suo padre biologico ha spiegato di aver sentito il genitore "di sangue" solamente una volta nella sua vita. Durante una telefonata avvenuta ormai 11 anni, l'uomo le sembrò avere un atteggiamento molto distante e l'impressione che le lasciò non fu affatto buona.

«Mio padre biologico l'ho sentito al telefono. Avevo 17 anni. Mia madre mi ha dato il telefono in mano, abbiamo un attimo parlato e mi ha detto che parlavo malissimo ungherese e poi mi dice 'Ho saputo che stai andando in Inghilterra, ma io non ho soldi da darti eh'. Io ero rimasta un po' così, ma chi glieli ha chiesti i soldi?», ha raccontato ospite della D'Urso a 'Live'.

Per Mercedesz infatti Riccardo Schicchi rimane l'unica figura paterna e nonostante l'ex produttore hard sia mancato nel 2012, lei non dimentica di certo tutto quello che lui ha fatto per lei. «Mio padre non mi ha fatto mancare nulla», ha aggiunto facendo riferimento proprio a Schicchi. Sul genitore biologico ha poi aggiunto altri dettagli: «È un uomo ungherese che ora abita in Germania, ha un'altra famiglia. Non ho mai avuto la curiosità di conoscerlo. La curiosità potrebbe averla chi un padre gli è mancato, io l'ho avuto. Non sono curiosa di incontrare una persona che non si è mai occupata di me fino ad adesso», ha concluso la 28enne.