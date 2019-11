Harry: «C’è sempre bisogno di una Greta che apra la strada»

LONDRA - Il principe Harry si è apertamente schierato a favore di Greta Thunberg.

Durante il suo discorso sul palco degli OnSide Youth Zone Awards - cerimonia che premia i giovani che si sono distinti per aver aiutato la comunità locale - il duca di Sussex si è augurato che molti ragazzi la prendano come esempio: «Quando ha iniziato la sua protesta contro i cambiamenti climatici era solo una adolescente, una sola voce. Una quindicenne con un cartello di fronte al Parlamento svedese. Ora milioni di persone seguono le sue iniziative e si sono unite alla sua battaglia».

Harry ha invitato tutti i ragazzi presenti alla Royal Albert Hall di inseguire i loro sogni e di lottare per ciò in cui credono perchè «c’è sempre bisogno di una Greta che apra la strada. Lo si deve fare anche per difendere i valori condivisi, non solo quelli personali. Tutti possono dare il loro contributo, non solo per sé, ma per tutti».

Il neo papà ha fatto capire di credere nelle nuove generazioni, «che hanno un potenziale incredibile, che deve solo essere sprigionato grazie a una nuova consapevolezza. Questo ci farà crescere, non solo sopravvivere».

keystone-sda.ch/STF (Matt Dunham)