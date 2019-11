Leonardo DiCaprio compie 45 anni

LOS ANGELES - Per chi lo ricorda poco più che ventenne in “Romeo + Giulietta” o nel kolossal che lo ha reso famoso a livello internazionale “Titanic”, può essere uno shock, ma il tempo passa per tutti: Leonardo DiCaprio festeggia oggi i suoi 45 anni.

Nato a Los Angeles l’11 novembre 1974, Leonardo deve il suo nome a Leonardo da Vinci (scalciò per la prima volta mentre la madre incinta si trovava davanti a un’opera dell’artista e scienziato agli Uffizi a Firenze) e il cognome al padre di origini italiane e tedesche. Dalla Germania (e dalla Russia) arriva anche la madre e, in alcune interviste, l’attore si è cimentato con il tedesco parlato con la nonna materna.

Assurto alla fama internazionale per il suo suolo di Jack Dawson in “Titanic” del 1997, DiCaprio non fu nominato all’Oscar per quel successo planetario che, di Oscar, ne vinse 11. L’attore dovette inanellare una discreta serie di successi e nomination - da “The Aviator” a “The Wolf of Wall Street” - prima di impugnare infine la celebre statuetta nel 2016 per “Revenant - Redivivo”.

Reduce da “C’era una volta a… Hollywood”, Leo è il fondatore di una casa di produzione cinematografica - la “Appian Way Productions” - e un ambientalista molto attivo con la sua Leonardo DiCaprio Foundation.

Poco si sa della sua vita privata, che l’attore custodisce gelosamente fin da quando, appena quindicenne, ha iniziato la sua carriera davanti alla macchina da presa. Tra le altre, ha avuto relazioni con le modelle Gisele Bündchen, Bar Rafaeli e Toni Garrn. Ora frequenta la modella e attrice argentina 22enne Camila Morrone.