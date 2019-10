Kanye West, ci siamo: il disco esce venerdì

CHICAGO - Ci è voluto quasi un mese in più rispetto alla prima data annunciata, ma il nuovo disco di Kanye West “Jesus Is King” arriverà ufficialmente questo venerdì, 25 ottobre. A confermarlo è questa volta lo stesso rapper in un tweet accompagnato dall’immagine dell’edizione in vinile (blu) del disco.

L’album - previsto inizialmente per lo scorso 27 settembre, poi posticipato di un paio di giorni e infine smaterializzatosi dai trending topic del momento sui vari social network - uscirà quindi nello stesso giorno in cui è previsto anche l’arrivo nelle sale cinematografiche del documentario (diretto da Nick Knight) ad esso ispirato.

Si conclude così , al netto di improvvisi cambi di rotta dell'ultimo istante (che mai è possibile escludere quando si parla di Kanye West), un'attesa che dura da oltre un anno. Poco più di un anno fa il rapper aveva infatti annunciato la pubblicazione di "Yandhi".

La prima data segnata sul calendario fu in quel caso il 29 settembre. Tutto venne poi rinviato al mese di novembre. Ma alla fine non se ne fece nulla e quel progetto rimase nel limbo.

Twitter (@kanyewest)