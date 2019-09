Max Deste è tornato con “Chiaroscuro”

LUGANO - Dal 23 settembre Max Deste è tornato nelle piattaforme di streaming e negli store online con il suo nuovo singolo “Chiaroscuro”. Il cantautore ticinese, dopo gli ottimi riscontri dell'album “Ok silenzio” del 2018, conferma la tendenza a fondere e ridefinire i vari generi che più lo hanno influenzato in questi ultimi anni: dal punk al rock, dall’elettronica al funk, in una chiave pop originale, fatta di suoni contemporanei, elettronici, in cui spiccano le aree rarefatte e ipnotiche dei sintetizzatori e i sapienti innesti delle chitarre, il tutto spinto da un groove incalzante, che non ti lascia respirare dall’inizio alla fine.

“Chiaroscuro” parla della crisi dell'uomo contemporaneo e di come ci sia ancora possibilità di salvezza. E questa àncora di salvataggio per lui si chiama meditazione. «L’unica rivoluzione possibile, individuale e collettiva al tempo stesso, è quella di lavorare con la propria mente, riconoscendo le proprie nevrosi, accettandole, superandole e proponendosi con gentilezza e compassione verso il prossimo».