Ryan Reynolds si burla della moglie

LOS ANGELES - Lui bello, sorridente, a fuoco, lei… diciamo meno centrata: con occhi chiusi, spettinata, mossa o addirittura fuori obiettivo. È così che Ryan Reynolds ha deciso di festeggiare il 32esimo compleanno della moglie. Nella giornata di ieri, l’attore ha infatti pubblicato una serie di scatti in cui Blake Lively appare decisamente meno in forma di lui: «Happy Birthday, @blakelively», ha commentato.

I due non sono nuovi a questi scherzi, nelle occasioni importanti spesso si divertono a condividere online le foto peggiori dell’altro. Tutti sono quindi pronti per la prossima vendetta dell’attrice, in programma per il 23 ottobre, giorno in cui Ryan Reynolds compirà 43 anni.

Quello che probabilmente in molti hanno pensato si racchiude nel commento di un fan: «Non esiste una foto in cui Blake Lively non sia bella». Come dargli torto? In attesa del suo terzo figlio l’attrice dimostra ancora una volta tutta la sua gioia ed energia.