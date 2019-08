All'Academy of Contemporary Music Ed Sheeran fu bocciato in tutte le materie

LONDRA - Ed Sheeran ha venduto più di 150 milioni di dischi, ma quando frequentava il corso di Performance in Musica Contemporanea presso l'Academy of Contemporary Music a Guildford, nel Surrey, ricevette una lettera in cui gli veniva comunicato che aveva preso l'insufficienza in tutte le materie.

La missiva è stata mostrata al pubblico in occasione di una nuova esposizione dal titolo "Ed Sheeran Made in Suffolk", realizzata a Ipswich.

Ed si iscrisse all'academy nel 2009, ma decise di lasciare dopo appena un anno, nel 2010, visto che i risultati non erano proprio brillanti, e si concentrò sulla sua carriera musicale.

A curare la mostra è stato lo stesso padre di Ed, che ha raccontato come il figlio avesse capito che l'academy «non faceva per lui appena tre settimane dopo aver iniziato a seguire i corsi».